شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الإسباني العربي للموضة ينعي سفيرته بالوطن العربي رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت إدارة المهرجان الأسباني العربي للموضة " " Spanish arab fashionالنجمة القديرة رجاء الجداوي، سفيرة المهرجان في الوطن العربي، والتي تم تكريمها في أخر دورة للمهرجان العام الماضي باعتبارها رمز من رموز الفن المصري، وأول عارضة أزياء في الوطن العربي وفنانة مصرية متميزة، خلال فعاليات المهرجان الذي أقيم بقصر «فران نونيس» التاريخي بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وكان قد حرص على حضور تكريم الفنانة الراحلة السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا بصحبة زوجته وفريق عمل السفارة المصرية بمدريد، وعبروا عن السعادة الكبيرة بتكريمها الأول من أوروبا وبالتحديد من المملكة الإسبانية، لمساهمتها في نقل الثقافات العربية إلى المجتمع الأوروبي من خلال أعمالها الفنية.

Advertisements



الفنانة رجاء الجداوى لحظة تكريمها

ويهدف المهرجان، إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، والرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة في المجتمع الأوربي، كما أن المهرجان الذي تقيمه مؤسسة «فن وثقافة بلا حدود»، وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية.

وتأتي الدورة الثانية من مهرجان «Spanish arab fashion»، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب «سنتياجو بيرنابيو» بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية بمجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع من فيروس كورونا الذى أصيبت به يوم 24 مايو الماضى وقضت 43 يوما فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة