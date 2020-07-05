شكرا لقرائتكم خبر عن فخ السوشيال ميديا.. فنانون يقدمون العزاء فى فنانة راحلة بعد وفاتها بـ 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من اللغط أثارتها السوشيال ميديا مؤخراً حول نعي المشاهير لفنانة بعدما توفيت منذ 13 عاما، مثلما حصل مؤخراً مع الفنانة نبوية السيد التي تعد واحدة من أشهر الكومبارسات الذين مروا في تاريخ السينما والفن المصري، عبر أدوار عديدة أبرزها حينما جسدت دور والدة هنيدي في فيلم "اسماعيلية رايح جاي"، ورغم أنها توفيت منذ 13 عاما كما هو معلوم إلا أن أسرتها استيقظت صباح اليوم علي أخبار تنعيها وتؤكد وفاتها بعد مسيرة فنية طويلة.



نبوية السيد

حيث بدأت القصة من السوشيال ميديا بعدما كتب الفنان محمد على رزق بوست ينعيها فيه، ربما نقله من السوشيال ميديا نفسها دون مراجعة منه لينتقل الأمر إلى أكثر من موقع إخباري دفع العديد من الفنانين للحرص على نعيها، الأمر الذى استلزم من نجلها التحدث باسم العائلة والتأكيد خلال تصريحات صحفية على أن تلك الأخبار أزعجتهم إلى حد كبير، مطالباً الجميع بضرورة تحري الدقة، خاصة أن أمه توفيت منذ 13 عاما والجميع على دراية بذلك.



نبوية السيد

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ليتوقف الأمر عند ذلك مع تصريحات الابن وتقوم المواقع بحذف تلك الأخبار بالإضافة إلى قيام عدد من الفنانين بحذف ما نشروه، إلا أن الفنانة سيمون بدورها ربما استيقظت على هذا النبأ لتقوم بدورها بنعي نبوية السيد عبر كلمات كتبتها على حسابها عبر موقع تويتر هي الأخرى لتقع في فخ السوشيال ميديا.