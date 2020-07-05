شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث الصديقات رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز يفقد أحد أضلاعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت الفنانتين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز صديقتهما الثالثة الفنانة رجاء الجداوى التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراعها مع فيروس كورونا التى أصيبت به يوم 24 مايو الماضى ودخلت مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية ومكثت هناك 43 يوماً حتى فارقت الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ويعد الثلاثى رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز من أشهر الصديقات فى الوسط الفنى حيث تربطهن صداقة قوية منذ سنوات وكن دائمات اللقاءات والمقابلات سوياً، كما أنهم من أصحاب الواجب الاحتماعى فلم تخلو جنازة أو عزاء فى الوسط الفنى إلا وتجد الثلاثى سوياً يحضرن وتقديم الواجب إضافة إلى أنهن بعيداً عن الوسط الفنى تجدهن فى مقابلات بالكافيهات والزيارات لبعضهن البعض



رجاء الجداوى وميرفت امين ودلال عبد العزيز

وبدأت صداقة رجاء الجداوى بميرفت أمين منذ سنوات وتحديداً عندما تعاونا سوياًفى فيلم "أصعب جواز" عام 1970، بينما تعرفت رجاء الجداوى على دلال عبد العزيز فى مسلسل بعنوان "شقة بدون سقف" حيث كانت رجاء تحضر طعمية وفلفل والباذنجان وتأكل مع العمال واندهشت دلال من هذا التصرف ومن وقتها أصبحا أصدقاء حتى رحلت رجاء عن عالمنا اليوم.

واحتفلت رجاء الجداوى بآخر عيد ميلاد لها فى سبتمبر الماضى بصحبة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وعدد آخر من الصديقات المقربات لها، حيث يطلق الكثيرون فى الوسط الفنى على رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز مثلث الصداقة القوية، وهذا المثلث فقد اليوم ضلغ من أضلاعه وسط حزن شديد للضلعين المتبقيين .



رجاء الجداوى وميرفت امين ودلال عبد العزيز

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أكدت النجمتان دلال عبد العزيز وميرفت أمين لـ"الخليج 365" من جنازة رجاء الجداوى التى أقيمت منذ قليل، أنهما فقدا صديقتهم الثالثة وقالت دلال عبد العزيز: "اللى مزعلنى إنها جات عليا بالليل قبل ما تتعب بثلاث أيام وقالتلى أنا تحت البيت انزلى اشوفك اسلم عليكى" ونفس الأمر حدث مع ميرفت أمين، وقالت ميرفت أمين: "عمرنا مااتفرقنا عن بعض كنا بنروح المناسبات سوا والجنازات والعزاءات مع بعض أول مرة تكون مش معانا"، وانهارت ميرفت في البكاء من أمام مدافن أسرة عائلة الفنانة رجاء الجداوى.

وشيع جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية ودفنها مقابر البساتين بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.