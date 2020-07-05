شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ومدحت العدل ينعيان رجاء الجداوى: رحم الله الفنانة القديرة والصديقة الرقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المنتج محمد العدل، الفنانة رجاء الجداوى التى توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 43 يوما من تواجدها فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، حيث كتب فى تغريده عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الرقيقة.. الجميلة.. الحنون...الصديقة والتاريخ.. الأدب.. والاحترام.. رجاء الجداوى".

كما نعى السيناريست مدحت العدل، الفنانة الراحلة، وكتب فى تغريده عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، أيضًا، "البقاء لله فى السيدة العظيمة والفنانة القديرة المحترمة رجاء الجداوى اللهم ارحمها رحمةً واسعة بقدر ما أمتعت وأدخلت البهجة والرقى والإحترام على قلوبنا وعقولنا".

يشار إلى أن أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى، كانت قد أعلنت وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.