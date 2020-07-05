شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى باللون الأزرق فى أحدث صورة لها: التغيير أوله صعب وآخره روعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتاد المطربة نوال الزغبى على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر من خلال حساباتها على مواقع السوشيال ميديا مثلما ظهرت مؤخراً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين ظهرت في أحدث صورة لها باللون الأزرق، وعلقت على الصورة بكتابة : " التغيير صعب في البداية فوضوي في الوسط ورائع في النهاية"، في إشارة إلى حرصها على التغيير في نمط حياتها مؤخراً.



نوال الزغبى

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وكانت طالبت الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبى، جمهورها بالصلاة من أجل لبنان، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها لبنان الفترة الأخيرة، مع تدهور قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار.

ونشرت نوال صورة، مكتوب عليها: "حان وقت الصلاة من أجل لبنان" عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت بهاشتاج: "لبنان ينهار".

وكانت النجمة نوال الزغبي، قد اعربت عن استيائها من الأوضاع التي وصل إليها لبنان خلال الآونة الأخيرة وتوالى الأزمات على الشعب اللبناني بسبب الأداء الحكومي واختلاف السياسيين، وعلقت نوال الزغبي على الأوضاع برسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلة: " البلد انتهى والعالم جاعت ... وبعد ١٠ ايام مارح يكون في كهرباء بالبلد... وخايفين على السمعة السيئة، ما في أسوأ وأذل من هيك... يا ضيعانك يا لبنان".