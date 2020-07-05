شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة عظيمة وأم حنونة..عاصى الحلانى وأحمد زاهر وآمال ماهر ينعون رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فنانو مصر والعالم العربى، نعى الفناة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، والتى خسرت معركتها مع فيروس كورونا، ومنهم الفنان أحمد زاهر، والفنان اللبنانى عاصى الحلانى الذى قال :" خبر مؤسف رحيل الفنانة القديرة صاحبة القلب الكبير والمحب".

وقال عاصى الحلانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"البقاء لله.. خبر مؤسف رحيل الفنانة القديرة صاحبة القلب الكبير والمحب رجاء الجداوى بمزيد من الأسى والحزن اتقدم باحر التعازي من عائلتها ومحبيها راجياً من الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته".



عاصى الحلانى

فيما نعاها الفنان أحمد زاهر قائلا:"لا اله الا الله و لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله و الدوام لله توفت الفنانة العظيمة والأم الحنونة رجاء الجداوي ربنا يرحمها و يغفرلها و يصبرنا و يصبر بنتها و أهلها هاتوحشينا أوي يا مدام رجاء أرجو قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور لها بإذن الله".



أحمد زاهر

فيما نعتها النجمة آمال ماهر عبر تويتر، وغردت :"إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله ارجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



آمال ماهر

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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