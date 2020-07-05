شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ينعى الفنانة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعي إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى التى غيبها الموت صباح اليوم إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة المهرجان إن الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي صاحبة مسيرة حافلة من الإبداع في السينما والمسرح والتليفزيون، حيث ارتبط بها وبأعمالها ملايين من المشاهدين العرب من المحيط إلي الخليج، كما أنها كانت نموذج للعطاء الإنساني فبجانب عملها مع كبار النجوم إلا أنها كانت تحرص في نفس الوقت علي دعم عدد كبير من نجوم الشباب في بداية طريقهم الفني.

وأكدت إدارة المهرجان أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عاشت تجربة فنية كبيرة تعاونت خلالها مع كبار المخرجين في السينما المصرية مثل هنري بركات وفطين عبد الوهاب وحسين كمال وعلي عبد الخالق ومحمد خان وصولا إلي الجيل الجديد من المخرجين الشباب ونجحت في تقديم شخصيات متنوعة وثرية ستبقي خالدة في وجدان المشاهد المصري والعربي.

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وأشارت إدارة المهرجان إلي أن وجود الفنانة رجاء الجداوي للتكريم في الدورة الرابعة للمهرجان والتي عقدت في شهر فبراير الماضي كان يضفي حالة من البهجة والحب لما تتمتع به من عطاء وخفة ظل.

وتم تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في افتتاح دورة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الرابعة والتي عقدت في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الماضي تقديراً لمسيرتها السينمائية الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاما .

وقدمت رجاء الجداوي عدداً كبيراً من الأفلام خلال مسيرتها أبرزها "دعاء الكروان" و"إشاعة حب" و"زائر الفجر" و"ليتني ما عرفت الحب" و"موعد على العشاء" و"بريق عينيك" و"حدوتة مصرية" و"أيام في الحلال" و"الوحل" و"ثمن الغربة"، و"العقرب"و"البية البواب" و"أنا مش معاهم" و"بنات العم" "من 30 سنة" و"سهر الليالي" و"أنت عمري" و"فيلم ثقافي" و"تيمور وشفيقة".