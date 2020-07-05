نعى الفنان مصطفى قمر، النجمة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "قمر": "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفت إلى رحمة الله الأم العظيمة والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي اول من تنبألي بالنجاح قبل ان أبدأ وكانت دائمة التشجيع ليا .. الله يرحمك يا امي الغاليه هتوحشيني اوي .. ادعولها بالرحمه يا جماعه .. ربنا يجعل مثواها الجنة ".
يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد،وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، وشهدت الأيام الأخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.
يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر ناعيًا رجاء الجداوي: أول من تنبأ لي بالنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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