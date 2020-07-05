دينا فؤاد ناعية رجاء الجداوي: افتقدنا فنانة قديرة وانسانة راقية

نعت الفنانة دينا فؤاد بكلمات مؤثرة الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاحد ، داعية الله ان يرحمها ويسكنها فسيح جناته. ونشرت دينا فؤاد عبر صفحتها علي الفيس بوك كلمات مؤثرة ورسالة الي رجاء الجداوي : " الله يرحمك يا أطيب قلب في الدنيا افتقدنا Advertisements قامة كبيرة في الفن وانسانة في منتهى الجمال والذوق والطيبة ، إنا لله وإنا إليه راجعون . قامة كبيرة في الفن وانسانة في منتهى الجمال والذوق والطيبة ، إنا لله وإنا إليه راجعون . وتوجهت بالدعاء الي اله ان يرحمها ‏ ويغفر لها ، ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا على فراقك‏.

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