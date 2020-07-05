فيديو.. الجانب الإعلامي لرجاء الجداوي مع عمرو أديب

بجانب تواجدها الفني التاريخي على مدار أكثر من 60 عاماً، أظهرت الراحلة رجاء الجداوي جانب إعلامي كان قريب من مشاهديها من خلال فقرة "اسألوا رجاء" بمشاركة الإعلامي عمرو أديب التي بدأت في برنامج "كل يوم " الذي كان يذاع على قناة ON ، واستمرت الفقرة في برنامجه "الحكاية" الذي يذاع حالياً على قناة MBC مصر.
كانت الفقرة تقام الخميس من كل أسبوع، تشاركهاتفياً مع جمهور البرنامج بأسئلة حياتية ومواقف شخصية للمتصلين، فكانت تبدي رأيها بمنطقية وعقلانية، وكانت تتخللها بعض الحكايات الكوميدية بينها وبين الجمهور وبين أديب، مما جعل الفقرة وجودها متميز في البرنامج وينتظرها متابعيه في كل أسبوع.
وكانت تلي فقرة الحكايات والإتصالات، فقرة الطعام، حيث كان يأتي أديب بمجموعة من أشهر الطباخين
ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي نفس العام سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.
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