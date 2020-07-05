موقف إنساني لرجاء الجداوي مع أيمن بهجت قمر

شارك الشاعر والسيناريست أمن بهجت قمر، جمهوره بموقف إنساني للراحلة رجاء الجداوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب قمر عن الموقف قائلاً:"لما كان حد من اصحاب ابويا بيتوفى كانت بتكلم كل اولاد اصحاب المتوفي وتبلغهم .. صاحبة واجب وربنا كتب لها الشهاده بإذن الله ربنا يرحمها ويحن عليها

على قد ما حنت على الكل ..السلام امانه لكل حبايبنا يا مدام رجاء"

يذكر أن الجداوي قد توفت صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية

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في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.

ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي نفس العام سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.



