صور.. تشييع جثمان رجاء الجداوي

تم تشييع جثمان الراحلة رجاء الجداوي إلى مثواها الأخير، وذلك في مقابر البساتين، بحضور عدد كبير من الفنانين شاركوا في جنازتها بعد أداء صلاة الجنازة عليها.

شهدت الجنازة وجود ابنتها الوحيدة أميرة وبناتها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم "دلال عبد العزيز، ميرفت امين، شيماء سيف وزوجها، الإعلامية

مفيدة شيحا، محمود قابيل".

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يذكر أن الجداوي قد توفت صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجين

في الدم.

ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي نفس العام سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.