ممثلة خليجية مشهورة تصدم متابعيها بالتحول الكبير في شكلها

الأحد 5 يوليه 2020

الممثلة الكويتية فاطمه الصفى

أثارت الممثلة الكويتية ​فاطمه الصفى​ جدلًا كبيراً بين متابعيها، بعد نشرها صورة لها وهي في قمة رشاقتها، وهو ما أصابهم بحالة من الذهول، متسائلين عن سبب هذا التحول الكبير في شكلها.

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وأوضحت الصفي أنها خضعت لعمليات تجميل في بيروت، لنحت جسدها وإزالة الدهون الزائدة، فضلاً عن إتباعها لريجيم بعد هذه العمليات لمدة 6 أشهر، لكي تستطيع أن تصل لهذه النتيجة.

ونشرت مقطع فيديو، قالت فيه: "أقاربي وحبايبي ورفيقاتي وأهلي اللي سألوني ليه أنا طالعة أبرر، أنا ما طالعة أبرر، أنا طالعة علشان لا يعطوني عين، فوريتهم الصورة علشان يتعلمون واللي عاوز يسوي مثلي يسوي، علشان كل البنات يبقوا حلوين، مو بس البنات، والصبيان".

وأضافت: "لا تستخسرون على نفسكم إنكم تسووا شيء حجكم، استمتعوا وسووا كل شيء وما إلكم شغل بحد". وتابعت الصفي: "قلت أصور هذا السناب حج الأقارب اللي فاكرين إني متأذية، أنا أعلم وأفيد الناس شو يسوون، اللي يبي يسوي، مو كل الناس، في ناس أصلا ما يحتاجون، سووا كل الي بدكم تسوونه، ده بيفيدكم ويخليكم بصحة أحسن ويخليكم أحلى، ويخليكم بعينكم إنتم أحلى".