هكذا ردّت زوجة ويل سميث على إتهامات علاقتها بمغني يصغرها بـ21 عاماً

الأحد 5 يوليه 2020

الممثلة الأميركية جادا بينكيت سميث

بعد الإتهامات التي وجّهت إليها، بشأن مزاعم نجم "الهيب هوب" الأميركي، أوغست أنتوني السينا، بأنها كانت على علاقة معه، تعهدت الممثلة الأميركية ​جادا بينكيت سميث​، زوجة النجم ​ويل سميث​ أنها ستكشف الحقيقة والإدعاءات المتفجرة في سلسلة Red Table Talk، ووصفت الأمر بـ"الإلتئام الذي يجب أن يحدث، وقالت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لذلك سأتحدث في Red Table Talk برنامج حواري تلفزيوني أمريكي على شبكة الإنترنت".

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وكان أوغست، البالغ من العمر 27 عاماً، قد كشف أن ويل سميث أعطاه مباركة، للدخول في علاقة مع زوجته جادا، وقال في مقابلة مع مقدمة البرامج الإذاعية، أنجيلا يي: "لقد جلست بالفعل مع ويل سميث وأجريت محادثة بسبب التحول من زواجهما إلى شراكة الحياة وأعطاني موافقته".

وتابع: "أنا حقًا أحبها بشدة ولدي الكثير من الحب لها، لقد كرست نفسي تمامًا لهذه العلاقة لسنوات من حياتي"، وادعى أوغست أن العلاقة استمرت لسنوات، إلا أنه من غير المعروف ما هي الفترة الزمنية لذلك.

وأنكر ويل وجادا هذه المزاعم، قائلين إن هذه القصة المثيرة غير صحيحة، ونفى المتحدث بإسم جادا الإدعاءات الموجهة إليها، واصفا إياها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، وبالرغم من نفي ممثلي بينكيت سميث هذه المزاعم، فقد إعترفت من قبل بإدمان الجنس.