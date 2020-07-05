إليسا تعايد إيلي صعب: جعلتنا فخورين بإستمرار

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إليسا تعايد إيلي صعب

عايدت الفنانة اللبنانية اليسا، صديقها مصمم الأزياء اللبناني العالمي ​ايلى صعب​، بمناسبة عيد ميلاده. ونشرت إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع صعب وعلّقت: "أسعد عيد ميلاد إيلي صعب. ربما واحد من الأشخاص القلائل الذين صوروا فقط ما هو جميل عن بلدي ، جعلتنا فخورين باستمرار ... نحن نحبك".



يُذكر أن إليسا كانت قد كشفت أن موعد طرح ألبومها الجديد سيكون في عيد الأضحى المقبل، ونشرت صورة لها ظهرت فيها برفقة أعضاء من فريق عملها، وهم يضعون اللمسات الأخيرة على الألبوم.

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