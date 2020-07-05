زين العمر بأعنف هجوم على السياسيين: "منزجعك صرصور"

الأحد 5 يوليه 2020

الفنان اللبنانى زين العمر Advertisements

شنّ الفنان اللبنانى زين العمر أعنف هجوم على الزعماء السياسيين في لبنان، مؤكداً أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق والحقيقة، والشعب هو الأساس وليس الزعيم.



وكتب زين في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ممنوع على أي زعيم إنو أكلاتو يكونوا أحسن من أكلات الشعب ييلي جابك زعيم ممنوع على أي زعيم يعمل زعيم على شعبو مين ما كنت تكون نحنا جبناك زعيم ونحنا منزجعك صرصور الخاروف بيبقى معك والوطني والرحال بيحكي الحقيقة وصوت الحقيقة أقوي منك بكتير الى كل الزعماء واضحة نحنا منزلكن".

وفي رده على سؤال أحد المتابعين، ما إذا كان يقصد بموقفه هذا كل الزعماء السياسيين في لبنان، كتب زين: "كلن كلن كلن .... واضحة الشعب اشرف من إكبر زعيم ..... والظاهر ما رح يوعوا ولا رح يفهموا إلا بالبهدلة .... نقطة عالسطر ما حدا قديس".