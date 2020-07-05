عبلة كامل تحسم الجدل حول إعتزالها..

الأحد 5 يوليه 2020

الممثلة المصرية عبله كامل

حسمت الممثلة المصرية عبله كامل​ الجدل الكبير الذي أُثير حول إعتزالها، وقررت التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تحمل إسمها وتروج أخبار مغلوطة عنها، وهو ما جاء على لسان زوجها السابق الممثل المصري ​احمد كمال​.

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وقال كمال في تصريح تلفزيون أن عبلة ليس لها أي حساب على مواقع التواصل الإجتماعي كافة، موضحاً أنها تمتلك موبايل قديم ليس به إنترنت، حتى تدخل وتكتب على "السوشال ميديا".

وعن الصفحات الموثقة التي تحمل إسمها، أشار الى أنها مزوّرة ولا علاقة لها، وأنهم تقدموا ببلاغ إلى وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت ضد هذه الصفحات، لإتخاذ اللازم حيالها، نظراً لنشرها أخبار غير صحيحة عن عبلة، وتثير البلبلة في المجتمع المصري.

وأكد أن عبلة لم تعتزل التمثيل نهائياً، لكنها تنتظر أعمالاً جيدة تليق بإسمها للموافقة عليها، موضحاً أنها قلقة حالياً من المشاركة في أي عمل فني خوفاً من فيروس كورونا، وستعود مجدداً بعد إنتهاء الجائحة.