حقيقة خلاف جوليا روبرتس وزوجها داني مودر

الأحد 5 يوليه 2020

جوليا روبرتس وزوجها داني مودر

احتفلت النجمة العالمية ​جوليا روبرتس​ بمناسبة عيد زواجها الـ18 ، اذ انها نشرت صورة لها برفقة زوجها الممثل ​دانى مودر​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت جوليا في الصورة وهي تقبّل زوجها على خدّه، كنفي منها على خبر الخلافات بينهما، وأن زواجهما اصبح على المحكّ.

وكانت كشفت وسائل اعلام عالمية أن روبرتس مقتنعة بأن داني وخلال تصويره أيا من الأعمال سيجد إمرأة أخرى، وهو ما يسبب لها القلق والخوف، وقد تحدث مقربوها انها اصبحت نحيفة للغاية نتيجة المشاكل التي تمر بها.