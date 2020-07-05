تامر حسني يضع الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد

الأحد 5 يوليه 2020

تامر حسني

عكف الفنان المصري تامر حسنى​ خلال هذه الفترة على تأليف الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد "مش أنا" بمعاونت الموزع الموسيقي عادل حقي، إذ يشارك حسني في وضعها، وكذلك تلحين بعض الأغاني التي سيغنيها في الفيلم، حتى يكون الفيلم جاهزاً للعرض في الوقت الذي تحدده الشركة المنتجة.

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وكان عاد حسني مؤخراً لإستنئناف تصوير الفيلم بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة الحالات المصابة في مصر، وهو ما جعله يؤجّل تصوير الفيلم فترة قبل أن يستأنفه خلال هذه الأيام.

وكان من المُقرر أن يعرض فيلم "مش أنا" في عيد الأضحى، وهو الموسم الذي حدده صناعه وقت بداية تصويره، ولكن الأحداث التالية وانتشار فيروس كورونا وغلق السينمات وإعادة فتحها بطاقة 25% فقط جعلت صناعه يقررون تأجيل عرضه لوقت مناسب.

يشارك في بطولة الفيلم الممثلين ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.