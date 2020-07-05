شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان بينهم نجوى كرم وراغب علامة وكارمن لبس وهيفا وهبي ونانسي عجرم وماغي بو غصن ينعون رجاء الجداوي والان مع التفاصيل

الأحد 5 يوليه 2020

الممثلة المصرية رجاء الجداوي

صدمة كبيرة أحدثها وفاة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ اليوم عن عمر يناهز الـ82 عاماً بعد صراع لفترة مع ​فيروس كورونا​، إذ ضجت مواقع التواصل الإجتماعي برسائل التعزية والترحم على روحها الطيبة والجميلة والراقية بحسب ما كتب وأكد الكثير من نجوم لبنان ونذكر منهم:



الفنانة ​نجوى كرم​ التي كتبت:" خالص العزاء للشعب المصري والعربي بوفاة الفنانة القديرة رجا الجداوي .. الله يرحمها وانشاالله تكون نفسها بالسّما".

الفنان ​راغب علامة​ الذي نشر صورتين تجمعه بالجداوي من إحدى المناسبات وعلّق بالقول:" الفنانة و الصديقة الكبيرة رجاء الجداوي في ذمة الله، فيروس كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي الله يرحمك ويجعلك في جنّات الخلد، ويصبّر عائلتك وجمهورك ومحبّيك، خالص العزاء للشعب المصري والعربي".

الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ كتبت:" خبر مُفجع وحزين رجاء الجداوي الروح اللطيفة، الممثلة الجميلة و الأنيقة بأخلاقها و الراقية و المحترمة، الممثلة القديرة التي زرعت الضحكة في قلوب الآلاف من البشر ذهبت تاركة أثر في نفوسهم و قلوبهم، رحمها الله".

الممثلة ​كارمن لبس​ التي نشرت صورة للجداوي بالأبيض والأسود وكتبت:" وداعاً يا رمز الأناقة المصرية، رجاء الجداوي اسم ما رح ينساه التاريخ، فوق فنّها العظيم كانت ستّ رائعة ومتواضعة... الله يرحمها ويلعن الكورونا ويجي يوم ننسى وجود هالمرض".

الممثلة ​داليدا خليل​ التي نشرت صورتين لها مع الجداوي وعلّقت:" خسارة للابداع في الوطن العربي رجاء الجداوي الرائعة حتى في رحيلها و وداعها للارض .. رحمك الله مبدعة اعتز بها و الصبر و السلوان لمصر الحبيبة و اسرتك الكريمة".

الفنانة ​نوال الزغبي​ كتبت:" وداعاً لجميلة الفن الراقي رجاء الجداوي خبر مؤلم جداً الله يرحمها يارب".

الفنانة ​هيفا وهبي​ التي نشرت صورة للجداوي بالأبيض والأسود وكتبت:" وداعاً الممثلة القديرة رجاء الجداوي سنشتاق لك، لفنّك الراقي ولجمال ادوارك وتمثيلك، رحمها الله والهم ذويها الصبر والسلوان، إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

الممثل ​مازن معضم​ الذي كتب:" انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك وحبينك".

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​الفنانة يارا​ التي نشرت صورة للجداوي وكتبت:" خبر مؤسف وحزين جداً... أحرّ التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي اللي قدّمت للفن كتير وكانت من الممثلات المفضّلات عندي وبحبها كتييييير... ربنا يرحمها ويصبّر اهلها وجمهورها وكل الوطن العربي".

الممثلة ​ماغي بو غصن​ التي نشرت أيضاً صورة للجداوي وكتبت:" صباح حزين جدا. كم هو مؤلم رحيلك رجاء الجداوي اسعدتي الملايين بعطائك وخفة روحك. الرحمة على روحك الطاهرة. ستبقين حاضرة فينا".

الفنانة ​كارول سماحة​ كتبت:" وداعا الممثلة القديرة رجاء الجداوي شكرا لعطائك وأعمالك الخالدة في ذاكرتنا".

الممثل ​وسام صباغ​ نشر صورة للجداوي وعلّق قائلاً:" أسعدت الملايين حول العالم بخفة ظلها وروحها الطيبة وموهبتها الكبيرة ، رسالة عظيمة لإمرأة إستثنائية رجاء الجداوي رحمك الله".

الفنانة ​إليسا​ التي نشرت صورة للجداوي وكتبت:" وداعاً رجاء الجداوي... الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد. رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو".

الفنانة ​نانسي عجرم​ قالت:" صعب الكلام يعبّر عن حزني، وسطنا الفني خسر اليوم برحيلك كتير... غبتي عنا بس أعمالك رح تبقى دايمًا محفورة بذاكرتنا أحر التعازي للشعب المصري والعربي.. وداعًا رجاء الجداوي".