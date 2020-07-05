بوراك أوزجيفيت عن زوجته فهرية أفجين:"لا توجد من تفوقها جمالا"

الأحد 5 يوليه 2020

فهرية أفجين وزوجها بوراك أوزجيفيت

بكلمات الحب والرومنسية، إحتفل النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ بالذكرى الثالثة لزواجه من النجمة التركية ​فهرية أفجين​، إذ توجه لها برسالة قال فيه:"حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سويا أنا فخور بك وسأبقى".

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وتابع قائلاً": فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالا.. كل الممثلات التركيات بكفة وفهرية بكفة تسألونني لمَ لم نمثل معا من جديد، هذا من سوء حظي.

لم أجد بعد العمل الذي يستحقها ويستحقنا سويا". وأشار إلى أنها تمنحه كل وقتها ورفضت العديد من النصوص لأجله لا تسمح لأحد بالاقتراب منه".