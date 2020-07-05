سعد لمجرد يطرح برومو أغنيته الجديدة "عدى الكلام"

الأحد 5 يوليه 2020

سعد لمجرد Advertisements

طرح الفنان المغربي سعد المجرد برومو أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي هي أول أغنية يقدمها باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.



وكان ظهر لمجرد على بوستر الأغنية الذي نشره سابقاً، بإطلالة ساحر، وأرفقها مشيراً إلى أن الأغنية سيتم طرحها اليوم الساعة السادسة بتوقيت المغرب.

هذا وتم تصويرها فيديو كليب بـ سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة. الأغنية من إخراج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية.