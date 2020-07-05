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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسليم جثمان الفنانة المصرية الراحلة رجاء جداوي في تابوت معدني والان مع التفاصيل
الأحد 5 يوليه 2020
صورة أرشيفية
سلمت إدارة مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي في مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لعائلتها في صندوق حديدي أشبه بتابوت من المعدن، في مشهد لم يعهده المصريون من قبل.
وتم تحميل التابوت الحديدي على عربة ناقلة، وسط إجراءات مشددة من قبل طاقم المستشفى الطبي الذي اتبع الإجراءات الوقائية؛ وارتدى زيا واقيا كاملا .. وفق “إرم نيوز“.
ووصلت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة لرجاء الجداوي، إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، بصحبة زوجها محمد هندي رجل الأعمال، وحفيدتها روضة، وغادروا مع جثمان الفنانة الراحلة إلى القاهرة، بعدما دخلوا إلى المستشفى لتوديع رجاء الجداوي وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.
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