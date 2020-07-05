انتصار السيسي تنعى الفنانة رجاء الجداوي: ستبقى خالدة في وجداننا

نعت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح الأحد، بعد صراع استمر 43 يوماً مع فيروس كورونا.





وقالت قرينة الرئيس المصري عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخاً من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد.. رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته".

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خرج جثمان الفنانة الراحلة المصرية رجاء الجداوي من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية في تابوت حديد، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه.

وتم نقل الجثمان من الإسماعيلية لمحافظة القاهرة في سيارة إسعاف، ورافقته نجلة الفنانة المصرية أميرة مختار.





وشارك في تشييع الجثمان عدد محدود من نجوم الوسط الفني، وهم: إلهام شاهين، وبوسي شلبي، ومحمد الشقنقيري، وشيماء سيف، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر.

وتم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي في مقابر البساتين بالقاهرة تحت إشراف الطب الوقائي، وحرص كل الحضور على ارتداء الكمامات تفادياً لخطر الإصابة بفيروس كورونا.