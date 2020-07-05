شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى من المقابر: أشكر الفريق الطبى ووالدتى ليس لها وصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي خلال تواجدها بعد دفن جثمان والدتها في مقابر البساتين في تصريحات خاصة لليوم السابع إنها تشكر كل الفريق الطبي الذي حرص على رعايتها والاهتمام بها داخل مستشفى ابوخليفة بالاسماعيلية، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه من أجلها، وتشكر أيضا كل أصدقائها الذين سألوا عليها خلال الفترة الأخيرة .

وأضافت أن والدتها لم يكن لها وصية معينة خاصة أنها كانت فنانة جميلة وراقية ومحبة لكل أصدقائها، وأتمني من الله "أن يرحمها ويصبرني على فراقها".

وحرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى منهم فيفي عبده والهام شاهين وميرفت امين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومفيدة شيحة ومنير مكرم ومحمد الشقنقيري.

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة.

Advertisements