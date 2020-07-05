شكرا لقرائتكم خبر عن افتقدنا ها .. أيمن بهجت قمر ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ينعون رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" وذلك بعد 43 يوما من تواجدها في العزل الصحي لمسشتفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقال أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحد :"لما كان حد من اصحاب ابويا بيتوفى كانت بتكلم كل اولاد اصحاب المتوفي وتبلغهم .. صاحبة واجب وربنا كتب لها الشهاده بإذن الله ربنا يرحمها ويحن عليها على قد ما حنت على الكل ..السلام امانه لكل حبايبنا يا مدام رجاء".

من جانبها، نعت النجمة دنيا عبد العزيز، الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحد :"كلكم بتمشوا وتسيبوني.. إنا لله وانا اليه راجعون".

في سياق متصل، كتبت الفنانة دينا فؤاد ناعية :"إن لله و إن إليه راجعون، الله يرحمك يا أطيب قلب في الدنيا افتقدنا النهاردة قامة كبيرة في الفن وانسانة في منتهى الجمال والذوق والطيبة.. ربنا يرحمك ويغفر لك و يجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك.. أرجو الدعاء للفنانة القديرة أستاذة رجاء الجداوي".

وخرج جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى من مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد انتهاء صلاة الجنازة عليها داخل المستشفى وتم نقل الجثمان بتابوت حديد داخل سيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة في البساتين بحضور ابنتها الوحيدة أميرة مختار.

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