شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب وريم البارودي ينعيان الراحلة رجاء الجداوي: حبيبة الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية مايا دياب، على تقديم واجب العزاء في الراحلة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا استمر لمدة 43 يوم داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونشرت دياب، صورة للنجمة الراحلة، عبر حسابها بتويتر، وكتبت " النجمة القديرة حبيبة الملايين صاحبة الضحكة المميزة التي لا تنسى والتي أضحكت الملايين تبكينا اليوم برحيلها، البقاء لله والله يرحمها".

بينما حرصت الفنانة ريم البارودي، على نعي النجمة الراحلة، وكتبت عبر حسابها بانستجرام "البقاء لله والدوام لله وحده، وداعا الهانم المحترمه الراقيه كريمه المشاعر ونصايح لا انساها ابدا في حياتي ربنا يرحمك ويغفرلك نسألكم الفاتحة".

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.