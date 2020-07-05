شكرا لقرائتكم خبر عن رحلت معها روحنا.. نبيل الحلفاوى وليلى علوى وياسمين صبرى ينعون رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنانون نبيل الحلفاوي وليلى علوي وياسمين صبري وصبا مبارك، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 43 يوما من تواجدها في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وغرد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ناعيا :"رحم الله الفنانة الراقية الطيبة رجاء الجداوي وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها".

من جانبه، قالت الفنانة ليلى علوي عبر تويتر :"رحلت الإنسانة العظيمة.. ورحلت معاها حتة من روحنا وذكرياتنا ومحبتنا للفن والأناقة اللي طول عمرها مثل ليها، كانت أم للجميع قبل ما تكون فنانة نفخر بيها جميعًا.. هاتفضل في قلوبنا محبتها، مع السلامة يا جوجو عزائي لأميرة حسن مختار ابنتها الوحيدة وحفيدتها . ولكل حبايبك وجمهورك الكبير".

كما نعت النجمة ياسمين صبري، الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد، قائلة :"البقاء لله.. رجاء الجداوي".

فيما كتبت الفنانة صبا مبارك عبر تويتر :"إلى اللقاء يا أحلى واحدة في الدنيا.. مش مصدقة وحزينة.. ومش عارفة حتى أكتب.. شكرا على كل شي حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا.. اللي اشتغلوا معاكي وجمهورك واللي حبوكي.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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