شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تقرر إعفاء توم كروز وفريقه من الحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت حكومة المملكة المتحدة البريطانية إعفاء عدد من الشخصيات من الحجر الصحي الذي يدوم 14 يوما بعد الوصول لأراضي المملكة، ومن بينهم النجم العالمي توم كروز ، وفريق عمل فيلمه Mission: Impossible، وذلك للسماح وتسهيل استئناف تصوير الفيلم، وذلك حسبما اكد موقع variety.

وتأتي هذه الخطوة بعد محادثة بين وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن وكروز في وقت سابق من هذا الأسبوع حول استئناف التصوير في أحدث أفلامه "المهمة المستحيلة".

ويتم استئناف تصوير "Mission: Impossible" - بطولة وإنتاج توم كروز في Warner Bros Studios Leavesden بالقرب من لندن.

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قال دودن: "إن أكبر الأفلام الرائجة في العالم والبرامج التلفزيونية الراقية يتم إنتاجها في بريطانيا، وهذا يعني إننا موقع مطلوب والذي بدوره يعطي عائدًا كبيرًا لاقتصادنا، كما إننا نريد أن تعود صناعة السينما مرة أخرى وإعفاء أعداد صغيرة من طاقم العمل الأساسي من الحجر الصحي هو جزء من التزامنا المستمر بالتسهيل في جعل الكاميرات تدور بأمان مرة أخرى ".

وكانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" بطولة توم كروز في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الشركة أنه كان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة في مسعى للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

من جانب آخر يتعاون النجم الأمريكى "توم كروز" مع وكالة الفضاء الأمريكية NASA لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لمدير وكالة ناسا جيم بريدنستين، وبالرغم من أن تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، لكن بريدنستين يقول إن الفيلم سيجري على متن محطة الفضاء الدولية.