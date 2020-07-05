شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتها .. اعرف كواليس مشاركة رجاء الجداوي فى فيلم "إشاعة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "انا شٌوفتِك قبل كده في راس البر في مسابقه الجمال لما كسبتي الجايزه الأولي"، جملة من أشهر جمل فيلم "إشاعة حب"، والتي قالها الراحل النجم عمر الشريف، للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، حتي يستطيع جذب نظرها، ويصبح رجل "مقطع السمكة وديلها"، وهذا كان شرط السندريلا سعاد حسني خلال أحداث الفيلم حتى توافق علي الزواج من عمر الشريف.

ويعتبر المشهد الذى دار بين رجاء الجداوي وعمر الشريف ومن بعده الرقصة التي سقطت فيها رجاء من أهم المشاهد في الفيلم ، والذى اثبت موهبة رجاء الجداوي حيث يعتبر أول أدوارها وفيلم يجمع نجوم كبار.

وكانت قد كشفت رجاء الجداوي التي توفيت اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا، ان مشاركتها في فيلم "إشاعة حب" الأصعب في مسيرتها، لأنها كانت في بدايتها وكان يشارك به قمم فنية مثل "يوسف وهبي وعمر الشريف وسعادحسني"، مشيرة إلي أنها كانت تخشي مواجهتهم ولكنهم ساعدوها كثيرا لتظهر بشكل جيد لأنهم نجوم رائعة تحب وتساعد الجميع.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها في اللساعات الاولي من صباح اليوم الأحد، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.



رجاء الجداوي ترقص مع عمر الشريف في فيلم اشاعة حب



رجاء الجداوي في فيلم اشاعة حب