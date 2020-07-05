شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى عن مسلسل "شديد الخطورة" : اللعبة قلبت بجد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النجاح يحققها مسلسل "شديد الخطورة"، الذى يعرض حالياً على شاشة منصة watch it، .. على مدار الأيام الماضية، وقد حرص النجم أحمد العوضى على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك بمقطع من المسلسل شوقهم به إلى العمل، وعلق عليه بكتابة : " اللعبه قلبت بجد !! شديد الخطورة الان وحصرياً على Watchit".

وكان مسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضى، قد تصدر قائمة ‏التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل"، تزامنًا مع عرض ‏حلقتين من أحداثه على منصة ‏watch it‏.‏

حيث بدأت الحلقة الأولى باستعراض الشخصيات، والتى ‏أوضحت أن مالك – أحمد العوضى مهندس اتصالات، ‏ومتزوج من نور- ريم مصطفى، والتى تعمل أيضاً فى ‏شركة اتصالات، لكن تبين أن هناك منافسة بين الزوجين ‏فى العمل.‏

Advertisements

وخلال الأحداث، مر مالك – أحمد العوضى على زوجته ‏نور – فى عملها ليذهبا لتناول الغداء مع والديه أحمد ‏صيام وناهد رشدى، إلا أن زوجته طلبت منه أن تمر على ‏البنك لتخليص بعض الأوراق الخاصة بها، وبالفعل ذهبا ‏إلى البنك، وانتظرها مالك خارج البنك فى سيارته، لكن مع ‏مرور الوقت، تأخرت نور داخل البنك، فاضطر مالك ‏للاتصال بها للاطمئنان عليها، ليجد ملثمين يقتحمون البنك ‏وتنتظرهم سيارات سوداء اللون خارج البنك، ليذهب مالك – ‏أحمد العوضى، لينقذ زوجته، ليجد العصابة الملثمة قيدت ‏كل من فى البنك، وسرقت الأموال، وضربت العصابة مالك ‏وأسقطته أرضاً وهربت.‏

وإنقاذاً لزوجته، استقل مالك سيارته فوراً، لملاحقة العصابة ‏الملثمة، وفى لحظة سريعة، تعامل أحد الملثمين وهو – ‏حمزة العيلى، ومعه شقيقه حسنى شتا، مع مالك – ‏العوضى، وأطلقا عليه الرصاص، لتنقلب به السيارة فى ‏الطريق فى حادث مروع، وتهرب العصابة بالأموال من ‏البنك، وبعدها قيدوا الرهائن وتركوهم فى سيارات فى عدة ‏مناطق، ليدخل مالك المستشفى‎.‎