شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة وفاة أشهر كومبارس فى السينما نبوية السيد صباح اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت شائعة خبر وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية الفنانة نبوية السيد التي توفيت منذ 13 عاما، عن عمر يناهز80 عاما، مما أبدى اندهاش أسرتها من شائعة خبر الوفاة صباح اليوم، حيث أكد ابنها حسين شعبان فى تصريحات صحفية، أن والدته توفت منذ 13 عاماً، وشائعة وفاتها اليوم ، ما هى إلا كلام فاضى.

يذكر أن نبوية سيد، شاركت بأدوار بسيطة وتربعت من خلالها في قلوب الجمهور ، وشاركت في كثير من الأعمال الفنية أبرزها دورها في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" للفنان محمد هنيدي، عام 1997، إذ جسدت دور "أم منعم"، و"خالة عظيمة" في فيلم التي نصحت "عطية" الفنان يحيى الفخراني، ببيع أرضه لكي يتزوج من خطيبته زينات "مها عطية"، في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، ومن مسلسلاتها "الناس في كفر عسكر" و"يوميات ونيس".

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