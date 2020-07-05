شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل عمره 95 عاما..منيرة المهدية تزف عروسة سنة 1925 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الأفراح والمناسبات السعيدة تختلف قديما عما وصلت إليه الأن فى طبيعة ترتيب هذه الحفلات والأغانى والمطربين الذين يحيونها، واختلف رتم الأغانى والألحان وحتى طريقة الأداء عما نراه الأن من سرعة.

وكانت الأسر والعائلات الكبيرة تحرص على الاستعانة بكبارالمطربين لإحياء هذه الأفراح، وكانت منيرة المهدية التى ولدت عام 1885 من أشهر وأكبر مطربى عصرها، وأول سيدة فى مصر والوطن العربى تقف على خشبة المسرح وتسجل لها اسطوانات، وكانت تلقب باسم سلطانة الطرب.

وفى تسجيل صوتى نادر يعود إلى عام 1925 سجلت شركة بيضافون للاسطوانات حفل زفاف لأحد أمراء العائلة الخديوية أحيته سلطانة الطرب منيرة المهدية.

وخلال التسجيل تزف منيرة المهدية العروس بأغنية اتمخترى ياحلوة يازينة ياوردة من جوة جنينة ..اتمخترى وتعالى جنبى ياحلوة فى البدلة البمبى، ياعود قرنفل ياالافندى والورد ضلل علينا"

ويتبع منيرة المهدية كورال من الرجال والنساء وزغاريد الاهالى، بينما تردد سلطانة الطرب بين الحين والأخر عبارات :" العاشق فى جمال النبى يصلى عليه..اسم الله على قوامك..صلوا عالنبى ياستات..ملحة فى عين اللى مايصلى على النبى ياستات"، كما تطالب النساء المدعوات بأن يوسعن طريقا للعروس، وتشجع السيدات اللاتى يزغردن قائلة " إسم الله على بوقك ياعنيا" ، وتضحك قائلة :" وسعوا السكة ياستات العريس طالع، اضرب سلام ياجدع العريس طالع، عقبال البكارى ياستات"

Advertisements

ولدت في المهدية مركز ههيا التابع لمحافظة الشرقية في مصر، وتوفي والدها وهي صغيرة وتولت شقيقتها رعايتها.

بدأت منيرة المهدية حياتها الفنية كمطربة تحيى الليالى والحفلات في مدينة الزقازيق، وذات يوم شاهدها أحد أصحاب المقاهى الصغيرة في القاهرة، فأعجب بجمال صوتها واستطاع إقناعها بالسفر إلى القاهرة عام 1905.

وفي القاهرة ذاع صيتها ولقبت بسلطانة الطرب، و افتتحت ملهى خاصًا بها أطلقت عليه اسم «نزهة النفوس» تحول إلى ملتقى رجال الفكر والسياسة والصحافة بفضل ما كانت تتمتع به من شخصية قوية وقيادية وفي صيف 1915 وقفت منيرة المهدية على خشبة المسرح مع فرقة عزيز عيد، لتؤدى دور «حسن» في رواية للشيخ سلامة حجازي، فكانت بذلك أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح وهذا ما زاد الإقبال على المسرحيات وأصبحت فرقة عزيز عيد تنافس فرقة سلامة حجازي.

قامت سنة 1919 بجولة فنيّة دامت 3 سنوات، قدّمت خلالها حفلات غنائية في بلاد عديدة، لبنان والعراق وسوريا وتركيا وإيران وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب.

ونظرًا للشُهرة التي تمتعت بها منيرة المهدية في سوريا قررت إحدى شركات الدُخان أنّ تطبع صورة منيرة على باكيتات السجائر وأطلقوا عليه «دُخان منيرة»

وتوفيت المهدية في 11 مارس 1965 عن عمر يناهز الثمانين عاماً، بعد حياة فنية حافلة امتدت إلى ما يزيد على خمسين عاماً.