شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده من مقابر رجاء الجداوى: فقدنا قامة كبيرة من قامات الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنانة فيفي عبده خلال تواجدها فى مقابر البساتين للمشاركة فى تشييع جثمان الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إننا فقدنا قامة كبيرة من قامات الفن المصري التي قدمت أعمالا محترمة طول تاريخها الفني.

وأضافت في تصريحها لليوم السابع أنها كانت دائمة التواصل معها والاطمئنان على صحتها في الفترة الأخيرة والتحدث مع ابنتها كل يوم وحاليا هي في مكان أفضل من التي كانت تتواجد فيه وربنا يرحمها ويصبر ابنتها.

وحرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى منهم فيفي عبده والهام شاهين وميرفت امين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومفيدة شيحة ومنير مكرم ومحمد الشقنقيري.

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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