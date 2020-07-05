شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف قضت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى لحظاتها الأخيرة؟ وما آخر الكلمات التى نطقت بها؟، تفاصيل كثيرة ترويها فتحية شعبان ممرضة بمديرية الصحة، تم تكليفها بالتواجد فى مستشفى أبو خليفة للعزل لمتابعة الحالة الصحية للفنانة الراحلة رجاء الجداوى فقضت معها آخر 15 يوما من حياتها.
كانت فتحية شعبان ملاكا للرحمة تعتنى بشئون الملكة رجاء الجداوى فاقتربت منها وعرفتها في أشد أوقات المحنة.
لمعرفة ماذا قالت عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للراحلة رجاء الجداوى علي لسان ممرضتها شاهد الفيديو التالي..
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.