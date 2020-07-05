شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف قضت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى لحظاتها الأخيرة؟ وما آخر الكلمات التى نطقت بها؟، تفاصيل كثيرة ترويها فتحية شعبان ممرضة بمديرية الصحة، تم تكليفها بالتواجد فى مستشفى أبو خليفة للعزل لمتابعة الحالة الصحية للفنانة الراحلة رجاء الجداوى فقضت معها آخر 15 يوما من حياتها.

كانت فتحية شعبان ملاكا للرحمة تعتنى بشئون الملكة رجاء الجداوى فاقتربت منها وعرفتها في أشد أوقات المحنة.

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لمعرفة ماذا قالت عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للراحلة رجاء الجداوى علي لسان ممرضتها شاهد الفيديو التالي..