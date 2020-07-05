شكرا لقرائتكم خبر عن "خناقة..بداية قصة زواج يحيى العلمى وتهانى راشد استمرت 32 عاما..ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد المخرج الكبير يحيى العلمى، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، والذى يعد أحد المخرجين المهمة الذى أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الكبيرة والمتنوعة بين السينما والدراما واستطاع أن يضع بصمته من خلالها، فكان له عدة مسلسلات تليفزيونية حققت نجاحا كبيرا وأصبحت تراثا محفورا في ذكرياتنا من بينها المسلسل العظيم "رأفت الهجان" بأجزائه الثلاثة.

يعد مسلسل "رأفت الهجان" الذى تم تقديمه عام 1987 من أشهر أعماله والذى تناول قصة الجاسوس المصرى "جاك بيتون" أو كما يطلق عليه "رفعت الجمال" الذى زرعته المخابرات المصرية داخل إسرائيل لأكثر من 20 عاما، وجسده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ليحقق نجاحا ساحقا، ليقدم بعدها جزئين من نفس المسلسل في عامي 1990 و 1991، ليحققا نجاحا كبيرا أيضا كما حدث في الجزء الأول.

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لم يقتصر نجاح المخرج يحيى العلمى على رأفت الهجان فقط، ولكن له العديد من الأعمال العظيمة التي حققت نجاحا كبيرا وأصبحت تراثا لا غنى عنه منها، "دموع في عيون وقحة" للزعيم عادل امام، مسلسلى "الأيام" و "هي وهو" مع النجم الراحل أحمد زكى، مسلسل "الزينى بركات" مع أحمد بدير، مسلسل "نصف ربيع الأخر" للفنان القدير يحيى الفخرانى، وغيرها من الأعمال.

المخرج يحيى العلمى كان متزوجا من الفنانة تهانى راشد، التي شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، وما لا يعرفه قصة زواجهما بدأت قبل معرفته بها بمشاجرة عقب مشاهدته لها في عرض مسرحى شاركت فيه وهو "قنديل أم هاشم" لينتقدها على الملأ قائلا، "مين الممثلة اللي انتوا جايبينها دي وعمالة تسح بالدموع"، ولكنها لم تقف صامتة وقامت بالرد عليه، ليحدث نوع من أنواع الصداقة التي انتهت بعد فترة بالزواج وانجابها لابنتهما "شيرين" واستمر زواجهما 32 عاما.