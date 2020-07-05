شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي ومني زكي وظافر العابدين وتامر حبيب ينعون رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجوم أحمد حلمي ومنى زكي وظافر العابدين وتامر حبيب، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 43 يوما من تواجدها في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقال الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على انستجرام :"يارب ارحمها برحمتك واغفرلها وادخلها فسيح جناتك .. يارب صبر اسرتها واهلها واصدقائها وحبايبها وكل اللي يعرفها .. معرفتها كانت كنز كبير و فراقها حزن اكبر .. وداعاً يا اطيب واحن ست كانت تملك اكبر قلب".

من جانبها، قالت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي على انستجرام :"إنّا لله وإنّا إليه راجعون ...يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعـون".

في سياق متصل، كتب الفنان ظافر العابدين ناعيا :"من أجمل وأحلى الناس إلي تعرفت عليهم. خفت الروح، رقي وطيبة القلب...خبر محزن جداً .. الله يرحمك".

فيما كتب تامر حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رجاء الجداوي قائلا :" وداعا يا حبيبتي يا احن و اطيب و انظف قلب، امي ماتت تاني النهارده... بس عزائنا أن انتوا الاتنين دلوقتي في مكان اجمل بكتير".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.