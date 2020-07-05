شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. وداعا الملكة رجاء الجداوى.. أهم مراحل مشوار الفنانة الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعد تواجدها لمدة 43 يوما إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية. Advertisements فى هذا الإنفو جراف نرصد أهم مراحل مشوار الفنانة الراحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفو جراف.. وداعا الملكة رجاء الجداوى.. أهم مراحل مشوار الفنانة الراحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.