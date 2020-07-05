شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تنعى رجاء الجداوى: "كانت الأم والسند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الكبيرة صابرين، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، ووصفتها بالسيدة الراقية المحبة للجميع، قائلة :" كانت هي كده لينا جميعا الأم والسند لكل زميلاتي من الكبير للصغير".

وقالت صابرين فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"خلاص مشيتي ياحبيبتي علي فكره الصورة دي كانت هي كده لينا جميعا الأم والسند لكل زميلاتي من الكبير للصغير الست الراقية المحبة للجميع عزائنا إنك ارتحتي من الآلام اللي كنتي فيها لوحدك دي كانت أصعب حاجة عليها وعلينا جميعا الله يرحمك، إنا لله وإنا اليه راجعون، ادعولها".



صابرين ورجاء الجداوى



صابرين

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.