شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة خلوصى وصلت شهرتها لفرنسا من أول بطولة ومشوارها الفني 5 أفلام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سميرة خلوصى، اليوم الأحد 5 يوليو، وهى ممثلة مصرية من أب مصري وأم فرنسية، وبدأت مشوارها الفني بعدد من الأدوار البسيطة التي كانت تسندها لها المخرج عزيزة أمير إلى أن اكتشفها المخرج محمد كريم وقدمها في دور البطولة أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عام 1932 من خلال فيلم "الوردة البيضاء" وشاركهم في العمل أيضا، زكى رستم، سليمان نجيب، دولت أبيض، وغيرهم.





وحققت نجاح كبير من خلال فيلم "الوردة البيضاء" وصل الى شهرتها في دولة فرنسا، حتى أن مجلة cine image الناطقة باللغة الفرنسية اختارت غلافها بصورة تجمعها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء تقبيلها ضمن مشاهد الفيلم.





ورغم النجاح الكبير وشهرتها خارج مصر، الأ أن مشوارها الفني اقتصر على 5 أفلام فقط، فقد شاركت بعد 3 أعوام فى عام 1935 بعد فيلم "الوردة البيضاء" من خلال فيلم "عنتر أفندى"، مع مختار عثمان، حسن فايق، محمد الكحلاوى، لتغيب بعدها 8 سنوات وتعود مرة أخرى عام 1943 من خلال فيلم "نداء القلب"، مع امينة نور الدين، وإبراهيم حمودة، وإسماعيل يس، وبشارة واكيم وعبد الفتاح القصرى، وزينات صدقى.





لتواصل نجاحها وتشارك في فيلمها الرابع في مشوارها الفني وهو "الجيل الجديد" مع الفنان حسين صدقى، علوية جميل، السيد بدير، لتختم مشوارها السينمائى والفنى من خلال فيلم "عودة القافلة" مع حسين رياض، مختار عثمان، محمود المليجى، حسن فايق، حسين صدقى، ليكون أخر ما قدمته قبل أن تبتعد عن الشهرة والأضواء للتفرج لأسرتها وحياتها الخاصة التي لم يعرف أحدا شيئا عنها حتى وافتها المنية عام 1981.