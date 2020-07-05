من تركة للدراسة وعداوته للمصورين..تعرف على 11 حقيقة عن كاني ويست

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " كاني ويست " واحد من أهم و أشهر نجوم الراب الموجودين علي الساحة الفنية حيث يمتلك شعبية كبيرة في شتي انحاء العالم ، و قد قرر ويست البالغ من العمر ( 43 عاما ) أن يفاجئ العالم بإعلانه نيه الترشح للرئاسة الأمريكية، واليوم نتعرف علي عدد من الحقائق التي قد لا تعرفها عن كاني ويست . اسمه الحقيقي كاني عمرى ويست ولد في 8 يونيو 1977 في اتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية اسم " كاني " في اللغة السواحلية " Swahili " معناه " الوحيد " كانت والدته أستاذة لغة إنجليزية في احدي الجامعات، وكان والده يعمل كمصور صحفي في صحيفة Atlanta Journal Constitution انفصل والديه وهو في سن الثالثة من عمره كاني ويست يعشق الرسم الي جانب الموسيقي و الغناء ، وكان يدعم هواية الرسم باللجوء لعدد من الدورات و الورش لم يكمل كاني ويست دراسته الجامعية حيث كان يجدها تعيق تركيزه في الموسيقي، واطلق علي ألبومه الأول اسم The College Dropout ، و الذي يستعرض المشاعر المختلطة التي كان لديه حول ترك الدارسة كانت وفاة والدة كاني ويست احدي اصعب المراحل في حياته ، حيث توفت عام 2007 بسبب مضاعفات اجرائها واحدة من عمليات التجميل كاني ويست تزوج النجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان في مايو 2014 ، و هو أب لأربعة أبناء وهم نورس ويست و سانت و سيكاجو و بيسالم يؤمن كاني ويست أن التعاون مع نجوم آخرين هو سر مهم من أسرار النجاح، فقد تعاون مع كبير من نجوم الغناء و من أبرزهم ليل وين و نيكي ميناج و التون جون و اليشيا كيز و فيرجي و غيرهم لديه عداوة دائمة مع المصورين الذين يعترضوا طريقة حيث يلجأ فورا للشجار معهم Advertisements







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