شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى وكريم فهمى ينعيان الراحلة رجاء الجداوى: الفنانة الإنسانة ألف رحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نادية الجندي، على تقديم التعازي في وفاة النجمة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض استمر لـ 43 يوما داخل غرفة العناية المركزة لإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت نادية الجندي صورة تجمعها مع الجداوي عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وكتبت "حبيبيتي وصديقة عمري رجاء، الفنانة الإنسانة ألف رحمه ونور عليكي، ربنا يرحمك يا رب ويدخلك فسيح جناته، والعذاب اللي اتعذبتيه في أيامك الأخيرة ربنا يجعله في ميزان حسناتك، حتتركي فراغ كبير أوي في الساحة الفنية، وفراغ كبير أوي بين أصدقائك وأحبابك لأنك كنتي الصديقة الوفية والأخت المحبة لكل أصدقائك، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك وينعم علي بنتك الجميلة وأحفادك الصبر والسلوان".

بينما حرص الفنان كريم فهمي على نعي الراحلة رجاء الجداوي، بنشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون".

وحرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى منهم فيفي عبده والهام شاهين وميرفت امين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومفيدة شيحة ومنير مكرم ومحمد الشقنقيري.

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كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة.