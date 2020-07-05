شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة للإبداع الفنى.. أصالة وأنغام ونسرين طافش يودعن رجاء الجداوى بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمات أصالة وأنغام ونسرين طاقش وداليدا خليل، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 43 يوما من تواجدها في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

ونشرت الفنانة أصالة صورة رجاء الجداوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعية :"رحلت منّ كانت أُمّ وأمان لكلّ منّ حولها .. الله يرحمها عدد قلوب تعلّقت بها وأحبّتها.. الله يرحمها.. رجاء الجداوي".

فيما غردت الفنانة أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ناعية :"يارب إرحمها وإغفر لها واسكنها فسيح جناتك حبيبة الكل وحبيبتي رجاء الجداوي إنالله وإنا إليه راجعون".

بينما كتبت الفنانة نسيرين طافش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية :"المحبة الراقية الطيبة .. كان قلبها طفل و تفكيرها حكمة و رقي .. السلام لروحك الجميلة رجاء الجداوي والله يصبر حبايبك".

من جانبه، قالت الفنانة داليدا خليل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر :"خسارة للابداع في الوطن العربي رجاء الجداوي الرائعة حتى في رحيلها ووداعها للارض .. رحمك الله مبدعة اعتز بها و الصبر و السلوان لمصر الحبيبة و اسرتك الكريمة".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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