شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ينعى رجاء الجداوى: أرجو الدعاء لها بالرحمة و المغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم رامي صبرى الفنانة رجاء الجداوى التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع كبير من المرض وتم دفنها فى مقابر البساتين .

وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى "الانستجرام" : إنا لله و إنا إليه راجعون رجاء الجداوي في ذمة الله أرجو الدعاء لها بالرحمة و المغفرة .

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وانتهى النجم رامى صبرى من تسجيل أغنية تحمل اسم "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى والمقرر طرحها قريبا.

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وقال فى تصريحات خاصة سابقة إن الأغنية تعتمد على أداء الأغانى السريعة والصيفية، وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل، وتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها تامر حسين مع رامى صبرى، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى، منها: أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل، وأغنية "بتهتمى"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية".

وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام"، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" منذ 3 أشهر، حوالى 15 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.