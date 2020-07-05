هل تذكرون أول ظهور للفنانة رجاء الجداوي في السينما؟ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لقناة "Rotana Classic" أول مشهد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا المُستجد.
ونشرت القناة مقطعًا للفنانة في شبابها، تحت عنوان: "شاهد أول ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي في السينما المصرية".
وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.
وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.
وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".
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