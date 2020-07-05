"مش مصدقه".. غادة رجب تنعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة غادة رجب على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت اليوم بعد صراع مع مرض "الكورونا".

ونشرت غادة مجموعة من الصور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ولا أي كلام يوصف اللي أنا حاسه بيه، يا حبيبتي يا أمي يا حنينة يا طيبة، بحبك فوق ما أنا حتى كنت أتخيل".

وأضافت غادة رجب :"يارب أجعلها أسعد لياليها، يارب أغفر لها وأعفو عنها وثبتها عند السؤال، تتهنى في الجنة يارب، بحبك ومش مصدقة".

رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، وسيتم دفنها في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.