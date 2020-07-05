20 صورة نادرة من صندوق ذكريات رجاء الجداوي.. مع أم كلثوم و"السندريلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"ملكة الاناقة"، هكذا يحب أصدقائها الحديث عنها، سيدة "شيك" صاحبة ذوق رفيع في اختيار أزيائها، اكتسبته من عملها لسنوات طويلة، كعارضة أزياء، وامرأة راقية في التعامل مع الجميع، لم تجعلها الشهرة التي حققتها بسبب عملها بالفن، تتعالى يومًا على أي شخص، هي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

رجاء غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو بعد صراع مع فيروس كورونا، امتد لشهر تقريبا في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وتم دفنها في مقابر أسرتها في البساتين، بحضور مجموعة من صديقاتها بالوسط الفني، بينهم "ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، فيفي عبده"، إلى جانب حضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان منير مكرم.

وفي وداعها نفتح صندوق ذكرياتها، ونستعرض عددًا من أجمل صورها في مراحل شبابها، وبينها صور جمعتها بابنتها الوحيدة "أميرة" في طفولتها، وكلها حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداولها، مع إعلان خبر وفاتها.