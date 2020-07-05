مستخدمو "فيسبوك" يتداولون صورتين لابنة رجاء الجداوي أمام مستشفى العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لأميرة، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء وقوفها أمام مستشفى الطوارئ بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية قبل استلام الجثمان.

وبدت أميرة منشغلة بمتابعة إنهاء كافة الإجراءات قبل استلام جثمان والدتها، والعودة به إلى القاهرة، لدفنها في مقابر البساتين.

رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي أُصيبت به قبل شهر تقريبًا، قضته في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وتم دفنها قبل قليل بمعرفة أفراد الطب الوقائي.