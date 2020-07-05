صور| إلهام شاهين ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين في جنازة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير-محمودعبد الناصر:
حرصت نجمات الفن، ممن ارتبطن بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعلاقة صداقة قوية، على المشاركة في تشييع جثمانها لمثواه الأخير.
وشهدت الجنازة حضور الفنانة ميرفت أمين، الفنانة إلهام شاهين والفنانة رجاء الجداوي، كما حرص على الحضور الفنانة فيفي عبده، الفنانة شيماء سيف، المنتج محمد كارتر، الفنان محمد الشقنقيري، الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم.
جدير بالذكر أن رجاء الجداوي تم دفنها بمعرفة أفراد الطب الوقائي، والذين ارتدوا بدلة واقية، أثناء حملها للقبر، وأدى عدد من الأطباء والعاملين في مستشفى الطوارئ بأبو خليفة في الإسماعيلية، صلاة الجنازة عليها، قبل نقلها بصحبة ابنتها إلى القاهرة، وأقام مشيعو الجثمان صلاة جنازة عليها أمام مدفن أسرتها في البساتين.
رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، بعد شهر تقريبًا صارعت خلاله فيروس كورونا بمستشفى العزل في الإسماعيلية.
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