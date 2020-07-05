يسرا تنعى رجاء الجداوي:"دعينا كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نعت الفنانة يسرا النجمة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

ونشرت صورة مع رجاء وكتبت: "مع السلامة يا غالية.. هتوحشيني أنا وحبايبك ربنا يلهمنا جميعا الصبر على فراقك ويرزقك الفردوس الأعلى".

أضافت: "دعينا كتير بس في الآخر ربنا اختار الأصلح والأحسن ليكي.. غلاوتك كبيرة عند الكل يا ست الكل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، الذي أُصيبت به قبل شهر تقريبًا.